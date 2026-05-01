Stellantis | titolo sotto pressione dopo l’utile del primo trimestre

Il titolo di Stellantis ha subito una flessione del 7% in borsa il primo maggio, dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre. Gli investitori hanno mostrato preoccupazione per possibili problemi di flussi di cassa e margini ridotti negli Stati Uniti, portando a una reazione negativa sui mercati finanziari. La società ha presentato i dati relativi ai ricavi e all’utile, che hanno influenzato le quotazioni azionarie.

? Cosa sapere Stellantis crolla del 7% in Borsa il 1 maggio dopo l'utile trimestrale.. Il mercato teme flussi di cassa negativi e margini deboli negli Stati Uniti.. Il titolo Stellantis ha subito una violenta pressione negativa in Borsa questo venerdì 1 maggio, precipitando fino a un calo del 10% prima di stabilizzarsi su un ribasso del 7% nonostante i dati finanziari del primo trimestre mostrino un utile di 377 milioni di euro su ricavi da 38 miliardi. Nonostante la ripresa operativa risulti più robusta rispetto alle aspettative iniziali, il mercato ha reagito con estremo scetticismo alla notizia del ritorno in attivo dell’azienda. Gli investitori sembrano infatti concentrare la propria attenzione su criticità strutturali che oscurano il miglioramento dei conti trimestrali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis: titolo sotto pressione dopo l’utile del primo trimestre Notizie correlate Stellantis ritorna alla redditività, utile netto di 400 milioni nel trimestreTempo di lettura: 2 minuti Stellantis ritorna alla redditività nel primo trimestre 2026 con un miglioramento su base annua di tutti i principali... Mercato auto UE30, Stellantis chiude il primo trimestre 2026 con un incremento delle vendite del 5%Il primo trimestre del 2026 si chiude all'insegna di una moderata crescita per il mercato europeo dell'auto (+3,7% vs. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stellantis torna in utile: 377 milioni da un rosso di 387. Ma il titolo crolla in borsa; Stellantis torna alla redditività: utile netto a 400 milioni; Stellantis apre l'Europa alla cinese Hongqi, cosa fare con le azioni?; Trimestrale Stellantis: attese novità sul taglio dei costi e sugli effetti del conflitto in Iran. Stellantis torna all’utile, ma il mercato punisce il titolo: -7% a Piazza AffariStellantis riporta un utile di 377 milioni di euro nel Q1 2026, ma il titolo cede il 7% in borsa a 6,2€. Analisi dei ricavi e guidance. it.benzinga.com Stellantis torna in utile: 377 milioni da un rosso di 387. Ma il titolo crolla in borsaIl primo trimestre è sopra le attese: ricavi a 38,1 miliardi (+6%) e margini in miglioramento. Il ceo Filosa: strada giusta, crescita sostenibile e profittevole. Ma il mercato punisce i conti, ecco pe ... milanofinanza.it #Hongqi, marchio preferito da #MaoZedong, padre dell'attuale Repubblica Popolare Cinese, la cui traduzione letterale è "bandiera rossa" sarebbe in trattative con Stellantis per produrre i suoi modelli negli stabilimenti europei del Gruppo italo-francese x.com Utile netto a 400 milioni, Stellantis torna alla redditività ma in borsa chiude in negativo: gli analisti aspettavano ricavi maggiori. Bene le vendite in Nord America, flusso di cassa negativo. https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/04/utile-netto-a-400-milio - facebook.com facebook