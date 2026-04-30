Stellantis ritorna alla redditività utile netto di 400 milioni nel trimestre

Nel primo trimestre del 2026, la casa automobilistica ha registrato un utile netto di 400 milioni di euro, segnando un ritorno alla redditività dopo periodi di perdita. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, tutti i principali indicatori finanziari hanno mostrato miglioramenti significativi. La società ha comunicato i risultati attraverso una nota ufficiale, evidenziando un andamento positivo nel settore. I dati sono stati diffusi in un comunicato stampa ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti Stellantis ritorna alla redditività nel primo trimestre 2026 con un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari. L’utile netto è migliorato a 400 milioni di euro, grazie soprattutto alla crescita dei volumi e al rafforzamento della performance operativa. L’utile operativo rettificato è stato di 1 miliardo, che rappresenta un margine del 2,5%, con la maggior parte delle regioni che hanno conseguito risultati positivi I ricavi netti sono aumentati del 6% a 38,1 miliardi di euro, sostenuti da una migliore performance in Nord America, con risultati positivi in Europa allargata e Medio Oriente e Africa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stellantis ritorna alla redditività, utile netto di 400 milioni nel trimestre Notizie correlate Enel, dal decreto bollette impatto sull’utile netto fino a 400 milioni nel 2027Enel prevede un impatto delle misure del decreto Energia sui conti della società pari a circa 200 milioni sull’utile netto del 2026 per effetto... Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stellantis ritorna alla redditività, utile netto di 400 milioni nel trimestre; Risultati finanziari del primo trimestre 2026; Stellantis: focus sui conti, atteso miglioramento dei margini; Stellantis riparte da Fiat: cosa cambia (davvero) anche a Torino. Stellantis ritorna alla redditività, utile netto di 400 milioni nel trimestreStellantis ritorna alla redditività nel primo trimestre 2026 con un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari. (ANSA) ... ansa.it Stellantis, il trimestre che misura la svolta FilosaConsegne in crescita, margini sotto esame e piano Filosa atteso: il primo trimestre Stellantis diventa un test per il nuovo corso. Il primo trimestre 2026 ... affaritaliani.it Stellantis ritorna alla redditività, utile netto di 400 milioni nel trimestre. Filosa: 'I dieci veicoli attesi nel 2026 consolideranno lo slancio del trimestre' #ANSA - facebook.com facebook Stellantis torna a correre: produzione Italia 2026 in crescita del 9,5% x.com