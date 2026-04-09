Nel primo trimestre del 2026, il mercato europeo delle auto registra una crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società automobilistica ha comunicato di aver venduto il 5% in più di veicoli rispetto al primo trimestre del 2025, chiudendo il periodo con risultati positivi. I dati ufficiali mostrano un incremento delle immatricolazioni e delle vendite complessive nel primo trimestre.

Il primo trimestre del 2026 si chiude all'insegna di una moderata crescita per il mercato europeo dell'auto (+3,7% vs. 2025): Stellantis incrementa sia le vendite che la quota di mercato. Come sottolinea Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe: “I primi tre mesi del 2026 hanno consolidato il processo di recupero già iniziato da Stellantis verso la fine dell'anno scorso. Continuiamo a costruire una solida dinamica di crescita, grazie al nostro piano di rilancio del business, basato sulla centralità dei bisogni del cliente, cui offriamo una gamma equilibrata tra funzionalità, design e scelta di motorizzazioni”. In Italia Stellantis cresce nel trimestre del 6,7% nelle vendite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mercato auto UE30, Stellantis chiude il primo trimestre 2026 con un incremento delle vendite del 5%

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