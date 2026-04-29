Lavoro sei ferraresi insigniti della Stella al merito | Esempio per la comunità I nomi

Venerdì 1 maggio, sei cittadini di Ferrara riceveranno la Stella al Merito del Lavoro durante una cerimonia che si terrà nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna. La cerimonia si svolgerà in piazza del Nettuno e vede riconosciuti ufficialmente i loro contributi nel mondo del lavoro. Si tratta di un riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione di queste persone.

Sono sei i ferraresi che venerdì 1 maggio saranno insigniti della Stella al Merito del Lavoro nella cerimonia in programma a Bologna, nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo (piazza del Nettuno). A conferire i riconoscimenti ai lavoratori insigniti della regione Emilia-Romagna sarà il prefetto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Delegazione Apamri in visita al prefetto di Bari Associazione parlamentare di amicizia con gli insigniti al merito della Repubblica italianaDi seguito il comunicato: Un confronto istituzionale sui temi della solidarietà, dei valori civici e della cittadinanza attiva ha visto protagonista... Le star del pianeta lavoro. In cinque ricevono la stella al merito e diventano ’Maestri’Sono 5 i lavoratori della nostra provincia che il 1° maggio, in occasione della cerimonia che si terrà alla Mole Vanvitelliana ad Ancona, riceveranno...