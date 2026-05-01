Stefano De Martino di nuovo vittima dei vandali | gli inquietanti graffi sulla fiancata dell’auto

Un episodio di vandalismo ha coinvolto il veicolo di un noto conduttore televisivo, che si stava preparando per un importante evento musicale. La sua auto è stata trovata con dei graffi sulla fiancata, segno evidente di un atto intenzionale. La vicenda si aggiunge ad altri episodi simili, che hanno interessato la stessa vettura in passato. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Stefano De Martino vive un momento d’oro, ma qualche piccola sfortuna non manca. Il conduttore Rai, che si prepara al prossimo Festival di Sanremo, è stato protagonista di una spiacevole disavventura. Al ritorno da un appuntamento, ha trovato la propria auto ricoperta di incomprensibili graffi. Non è la prima volta che la vettura finisce vittima di attenzioni, più o meno piacevoli, da parte di fan e malintenzionati. L’auto di Stefano De Martino vandalizzata. A raccontare l’ultima disavventura di Stefano De Martino è il settimanale Nuovo, che ha mostrato in copertina l’auto vandalizzata del conduttore. Di ritorno al parcheggio dopo un appuntamento, il conduttore “sulla portiera ha trovato un messaggio graffiante” ironizza l’autore dell’articolo, mostrando il veicolo del volto Rai completamente ricoperto di graffi.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino di nuovo vittima dei vandali: gli inquietanti graffi sulla fiancata dell’auto Notizie correlate Leggi anche: Stefano De Martino, auto vandalizzata: incisi sulla portiera dei simboli misteriosi Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, un messaggio incomprensibile inciso sulla portieraDisavventura per Stefano De Martino che ha trovato la portiera della sua Smart vandalizzata al ritorno da un parcheggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stefano De Martino, addio sponsor: Gli hanno detto arrivederci. Il motivo (economico); Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza: così gli avvocati di Stefano De Martino; Affari Tuoi, Stefano De Martino ruba la giacca ad Amadeus; Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza di casa Tronelli: l'accusa. Stefano De Martino di nuovo vittima dei vandali: gli inquietanti graffi sulla fiancata dell’autoIl conduttore Stefano De Martino è vittima di atti vandalici: la fiancata della sua automobile è stata deturpata con graffi e scritte dall’oscuro significato ... dilei.it Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, un messaggio incomprensibile inciso sulla portieraDisavventura per Stefano De Martino che ha trovato la portiera della sua Smart vandalizzata al ritorno da un parcheggio ... fanpage.it Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti. " Con questa battuta, Stefano De Martino aveva già raccontato in passato di essere finito nel mirino dei vandali, ma stavolta la sorpresa per lui è stata ancora più spiacevole. Nei giorni scorsi, infatti, i facebook Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza x.com