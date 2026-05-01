Stefani Veneto gli auguri per il Primo Maggio | Futuro nel mondo del lavoro di sicurezza e welfare

In occasione del Primo Maggio, il Presidente della Regione Veneto ha rilasciato una dichiarazione durante la visita alla mostra dell'asparago di Badoere. La sua comunicazione si è concentrata sulla prospettiva futura del lavoro, con attenzione particolare ai settori della sicurezza e del welfare. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un video, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle motivazioni che l'hanno portato a esprimersi in questa occasione.

(Agenzia Vista) Roma, 1 maggio 2026 La video dichiarazione sul Primo maggio del Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani a margine della mostra dell'asparago di Badoere. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stefani (Veneto) gli auguri per il Primo Maggio: Futuro nel mondo del lavoro di sicurezza e welfare Stefani (Veneto) gli auguri per il Primo Maggio: Futuro nel mondo del lavoro di sicurezza e welfare Notizie correlate Stefani, svolta nelle partecipate regionali: «Veneto Welfare autonoma»VENEZIA - Nei giorni scorsi Alberto Stefani l’aveva anticipato al Consiglio generale di Confindustria Vicenza: «Ritengo fondamentale che Veneto... Verso il Primo maggio, le sfide dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: "Bisogna stare al passo coi tempi"“Bisognare restare al passo con il cambiamento imposto dalle innovazione tecnologiche nel mondo del lavoro, ma bisogna farlo tenendo come obiettivi... Altri aggiornamenti Stefani (Veneto) gli auguri per il Primo Maggio: Futuro nel mondo del lavoro di sicurezza e welfareLa video dichiarazione sul Primo maggio del Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani a margine della mostra dell’asparago di Badoere. (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it Primo Maggio: il presidente Alberto Stefani abbraccia virtualmente i lavoratori venetiA margine della festa dell'Asparago di Badoere (Treviso) oggi il governatore ha parlato a 360 gradi del lavoro, ma ha ha fatto un passaggio anche sul piano casa e sull'importanza di trattenere i giova ... padovaoggi.it