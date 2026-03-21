Stefani svolta nelle partecipate regionali | Veneto Welfare autonoma

Nei giorni scorsi, Alberto Stefani ha annunciato al Consiglio generale di Confindustria Vicenza che Veneto Welfare diventerà un ente autonomo. La decisione riguarda la trasformazione della partecipata regionale, e Stefani ha sottolineato l’importanza di questa svolta. La notizia arriva dopo una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui passaggi amministrativi o sui tempi di attuazione.

VENEZIA - Nei giorni scorsi Alberto Stefani l’aveva anticipato al Consiglio generale di Confindustria Vicenza: «Ritengo fondamentale che Veneto Welfare diventi un vero e proprio ente strumentale della Regione, sganciato da Veneto Lavoro». Ieri il governatore l’ha ribadito al Meeting dei Giovani imprenditori del Nordest: «Dobbiamo cominciare a guardare alle sfide del welfare aziendale, Veneto Welfare deve diventare una società strumentale». La prossima settimana il tema entrerà nella seduta di Giunta e sarà l’inizio di un nuovo capitolo per le partecipate regionali, in questa primavera che vedrà spuntare anche una raffica di nomine. «Stiamo lavorando alla legge di riforma di Veneto Sviluppo», ha infatti confermato il leghista, incassando l’applauso all’M9. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefani, svolta nelle partecipate regionali: «Veneto Welfare autonoma» Articoli correlati Vicenzaoro January 2026, Stefani (Regione Veneto): "Il settore è fiore all'occhiello per il Veneto"(Adnkronos) - “Il comparto dell'oreficeria, soprattutto per il distretto di Vicenza, ha dimostrato di avere dei numeri molto importanti, anche in... Motor Bike Expo: Stefani, «Evento straordinario, orgoglio Veneto»Alla 18ª edizione del Motor Bike Expo di Verona il presidente della Regione Veneto celebra innovazione, artigianato e resilienza del settore moto,...