Il presidente della Regione ha rivolto un messaggio di buon Primo maggio a tutti i veneti, sottolineando la necessità di aumentare il welfare nelle imprese attraverso fondi e aiuti. Nel suo discorso, ha evidenziato il ruolo del lavoro nel garantire il benessere e ha fatto appello a politiche che supportino i lavoratori e le imprese, senza entrare nel merito di eventuali misure specifiche o opinioni personali.

Alberto Stefani, presidente della Regione, nel suo augurio di buon Primo maggio “a tutti i veneti e a tutte le donne e a tutti gli uomini che con il lavoro assicurano il benessere delle famiglie e la crescita della nostra comunità”, ha detto che il mercato del lavoro dipendente segna nel primo trimestre un saldo positivo. Qual è la situazione? «C’è un saldo positivo di oltre 23.000 posti, più favorevole di quello dell’anno scorso. Ma abbiamo anche necessità di 280.000 lavoratori qualificati e questa è una grande urgenza del nostro territorio». Per chi il lavoro ce l’ha, uno dei temi più sentiti, oltre alla retribuzione, è la sicurezza. La Cisl ha organizzato un attivo in cui ha parlato dei 70mila infortuni annui in Veneto, la Cgil ha fatto un sit-in a Venezia dicendo che non è fatalità se avvengono incidenti sul lavoro.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Stefani: «Serve più welfare nelle imprese: sì a fondi e aiuti»

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