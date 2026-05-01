Stazione Tiburtina 26enne ferito a coltellate è gravissimo | operato per estrarre una lama dalla schiena

Un uomo di 26 anni è stato ferito con tre coltellate alla stazione Tiburtina di Roma. È stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere una lama dalla schiena. La prognosi rimane riservata, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.