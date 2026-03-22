violenza in zona stazione aggredito con lo spray e accoltellato alla schiena ferito un uomo di 42 anni

In zona stazione, un uomo di 42 anni è stato aggredito con spray urticante e poi accoltellato alla schiena. Dopo l’attacco, è riuscito a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto. L’aggressore è stato messo in fuga dall’intervento delle forze dell’ordine. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate.

È stato prima colpito con lo spray urticante al volto e poi accoltellato alla schiena, ma è riuscito a chiamare i carabinieri e a mettere in fuga l’aggressore. È successo sabato sera in zona stazione a Reggio. Poco dopo le 22 la vittima – un uomo di 42 anni, residente in città, ha ingaggiato una lite in via Turri con uno sconosciuto di origine straniera per motivi ancora da chiarire. Al culmine della discussione, è stato assalito con un liquido al peperoncino e poi con un coltello. Ma è riuscito a sfuggire per un attimo, a prendere il telefono e allertare forze dell’ordine e soccorsi, costringendo così l’aggressore a divincolarsi tra le strade del quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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