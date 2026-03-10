Il 3 febbraio a Ponticelli, Ylenia Musella è stata colpita mortalmente con un coltello. Secondo le indagini, il fratello ha puntato il coltello nella schiena della vittima con l’intento di ucciderla. Non si tratta di un incidente o di una reazione impulsiva, ma di un gesto volontario e mirato. La dinamica dell’omicidio evidenzia una precisa intenzione omicida.

Non è stata una fatalità e neppure l’esito imprevedibile di un gesto scomposto dettato dall’ira. Il coltello che, la sera del 3 febbraio scorso, ha ucciso a Ponticelli la ventiduenne Ylenia Musella non sarebbe stato scagliato da una distanza di alcuni metri mentre, scendendo le scale del palazzo, stava per raggiungere l’androne condominiale. Giuseppe, il fratello, avrebbe impugnato la lama al momento del delitto e l’avrebbe affondata deliberatamente nella sua schiena. Nessuna tragica casualità, dunque, stando a quanto emerso dagli accertamenti disposti dalla Procura. I fatti Una ricostruzione che, in attesa degli esiti dell’autopsia, sembra collimare con quanto già emerso dai primi step delle indagini condotte dalla Squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Omicidio Ylenia Musella, non fu una casualità. Il fratello voleva ucciderla: «Lama dritta nella schiena»

Articoli correlati

Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ylenia Musella | Arrestato il fratelloÈ in corso una caccia all'uomo per le strade della periferia orientale di Napoli dopo che è stata accoltellata a morte la 22enne Ylenia Musella.

Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ylenia Musella | In fuga il fratello, è caccia all'uomoÈ in corso una caccia all'uomo per le strade della periferia orientale di Napoli dopo che è stata accoltellata a morte la 22enne Ilenia Musella.

Una raccolta di contenuti su Omicidio Ylenia Musella

Temi più discussi: Omicidio di Mario Ruoso a Porcia, fermato un sospettato: si cerca l’arma nel fiume; È lei, identificato il corpo della donna trovata morta: la Procura ha pubblicato le foto | È un orrore: dovete parlare; Ponticelli, minori armati sfidano i rivali del Conocal sui social network; Camorra sabato di sangue nell’area nord di Napoli | due omicidi in nove ore.

Omicidio di Ylenia Musella a Ponticelli: verifiche sul coltello smentiscono la confessione del fratelloOmicidio di Ylenia Musella: gli ultimi accertamenti sul coltello e sulle circostanze della tragica lite familiare a Napoli. Ecco cosa è emerso. notizie.it

Omicidio di Ylenia Musella a Napoli, le indagini: il coltello era impugnato dal fratello al momento del colpo, non lo ha lanciatoAccertamenti della Procura sull’omicidio della 22enne Ylenia Musella: il coltello che l'ha uccisa era impugnato dal fratello e non lanciato ... fanpage.it

Accertamenti della Procura sull’omicidio della 22enne Ylenia Musella: il coltello che l’ha uccisa era impugnato dal fratello e non lanciato. - facebook.com facebook