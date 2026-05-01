Statale 34 a Gravellona | senso unico alternato per 10 giorni

Da giovedì 4 maggio a sabato 13 maggio, sulla Statale 34 a Gravellona sarà in vigore un senso unico alternato. La modifica alla viabilità durerà per dieci giorni e interesserà la zona industriale. Durante questo periodo, tra le 8:00 e le 16:30, saranno in corso lavori di E-distribuzione che potrebbero causare rallentamenti e disagi alla circolazione. La circolazione sarà regolata da movieri o segnali temporanei.

? Cosa sapere Senso unico alternato sulla Statale 34 a Gravellona dal 4 al 13 maggio.. I lavori di E-distribuzione causeranno rallentamenti nella zona industriale tra le 8:00 e le 16:30.. Lunedì 4 maggio la viabilità sulla Statale 34 presso la zona industriale di Gravellona Toce subirà rallentamenti per l’attivazione di un senso unico alternato, una misura necessaria per permettere a E-distribuzione Spa di procedere con i lavori di posa di una nuova linea elettrica. Il provvedimento, gestito da Anas, interesserà il tratto stradale della Statale del Lago Maggiore e si estenderà per un periodo complessivo di dieci giorni. Le operazioni di cantiere inizieranno nella prima mattinata di lunedì 4 maggio e proseguiranno fino a mercoledì 13 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Statale 34 a Gravellona: senso unico alternato per 10 giorni Notizie correlate Leggi anche: Nuovo cantiere sulla Statale del Lago Maggiore: senso unico alternato per 10 giorni a Gravellona Leggi anche: Indagini statiche sul ponte Mili, cinque giorni di senso unico alternato sulla Statale 114