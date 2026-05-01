Startlist Giro d’Italia 2026 | tutti i partecipanti Vingegaard favorito ci sono Pellizzari e Ciccone

La partenza del 109º Giro d’Italia è prevista per l’8 maggio 2026, con partenza da Nessebar, in Bulgaria, e arrivo a Roma il 31 maggio. La corsa si svolgerà su 21 tappe per un totale di circa 3468 chilometri. Tra i partecipanti spicca la presenza di alcuni dei più noti ciclisti, con il favorito indicato come il vincitore dell’ultima edizione. Tra i nomi noti ci sono anche alcuni italiani e altri atleti di spicco.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via. Il Team Visma Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley. La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz.🔗 Leggi su Oasport.it

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