Due esponenti politici hanno annunciato una proposta chiamata Start Tax, che prevede una riduzione dell’Irpef per i lavoratori con meno di 35 anni. La misura mira a offrire fino a 391 euro in più al mese per questa fascia di età. La proposta si concentra su una modifica fiscale destinata a favorire i giovani lavoratori, senza ulteriori dettagli sui tempi di attuazione o sui criteri specifici di applicazione.

? Cosa sapere Nannicini e Orecchia propongono Start Tax con riduzione Irpef per lavoratori sotto i 35 anni.. La misura costa tra 6 e 12,5 miliardi di euro per aumentare il potere d'acquisto.. La proposta Start Tax, avanzata da Nannicini e Orecchia, punta a ridurre il carico fiscale per i lavoratori sotto i 35 anni con un impatto stimato tra i 6 e i 12,5 miliardi di euro sulle casse dello Stato. Il piano mira a incrementare il potere d’acquisto delle nuove generazioni attraverso una riduzione dell’Irpef. Per un giovane con un reddito annuo di 35mila euro, la manovra si tradurrebbe in un guadagno netto mensile compreso tra i 300 e i 391 euro....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Start Tax: fino a 391 euro in più al mese per gli under 35

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