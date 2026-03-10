Arrivano gli aumenti per i professionisti dell' emergenza sanitaria | fino a 370 euro al mese di indennità in più

Gli operatori del settore dell’emergenza sanitaria riceveranno aumenti nelle loro indennità mensili, con un incremento massimo di 370 euro. La decisione riguarda il personale che lavora nei pronto soccorso e nella rete dell’emergenza sanitaria. Le nuove misure sono state annunciate ad Ancona, con l’obiettivo di garantire maggiori risorse a chi lavora in prima linea in situazioni di emergenza.

A deciderlo è stata la Giunta regionale che ha deciso di potenziare le indennità di medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, professioni sanitarie e autisti soccorritori ANCONA – Più risorse per il personale impegnato nei pronto soccorso e nella rete dell’emergenza sanitaria. Con due delibere di Giunta, approvate dopo un confronto con le organizzazioni sindacali, la Regione Marche potenzia le indennità di medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, professioni sanitarie e autisti soccorritori, rafforzando un sistema sotto forte pressione e riconoscendo ai professionisti un trattamento economico più adeguato alle condizioni reali del lavoro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

