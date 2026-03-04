Presentata la stagione Inda 2026 Giuli | Tramanda il nostro futuro

È stata presentata la stagione teatrale Inda 2026, con Giuli che ha dichiarato: “Tramanda il nostro futuro”. Tra gli appuntamenti in programma ci sono le musiche di Paolo Fresu per l’'Alcesti' di Filippo Dini e lo spettacolo 'Antigone' per l’atto. La stagione prevede diverse rappresentazioni che si svolgeranno nel corso dell’anno, coinvolgendo vari artisti e compagnie.

(Adnkronos) – Le musiche di Paolo Fresu per l’'Alcesti' di Filippo Dini, 'Antigone' per l’atto finale del trittico tebano di Robert Carsen e poi la visione dei 'Persiani' di Àlex Ollè, fra i fondatori della Fura dels Baus, col debutto di Alessio Boni al Teatro Greco di Siracusa, e il ritorno dell’Iliade di Giuliano Peparini con Vinicio Marchioni e Giuseppe Sartori. La 61esima Stagione dell’Istituto nazionale del dramma antico (Inda) al Teatro Greco di Siracusa, dal 13 aprile al 28 giugno 2026, promette grandi emozioni con tre nuove produzioni e una replica dell’allestimento dell’Iliade tratta dal poema di Omero, che costituisce una importante novità di quest’anno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Un anno di concerti al MArTA. Presentata oggi la stagione 2026Dai Led Zeppelin ad Eduardo, da Pinocchio a una full immersion nella cucina pugliese, dalle sonorità balcaniche al tango, dal viaggio intorno e... Palazzo Beltrani: stagione artistica 2026 Presentata nei giorni scorsiDi seguito un comunicato diffuso dai responsabili: C’è un momento, ogni anno, in cui Palazzo delle Arti “Beltrani” sembra trattenere il fiato. Contenuti e approfondimenti su Presentata la stagione Inda 2026 Giuli.... Argomenti discussi: L’Inda presenta a Roma la 61esima stagione al Teatro greco di Siracusa. Presentata la stagione Inda 2026, Giuli: Tramanda il nostro futuro'Alcesti' di Filippo Dini, 'Antigone' di Robert Carsen, i 'Persiani' di Àlex Ollè, il ritorno dell’Iliade di Giuliano Peparini. Al via la 61esima Stagione dell’Istituto nazionale del dramma antico al ... adnkronos.com Presentata a Roma la nuova stagione Inda al teatro greco di Siracusa: Grandi emozioniPresentata a Roma, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, la 61.a stagione Inda al teatro greco di Siracusa. Anteprima ad aprile con il ritorno dell’Iliade di Giuliano Peparini, in una vers ... siracusaoggi.it