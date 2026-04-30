Ostia | la stagione balneare parte il 10 maggio Gualtieri firma l’ordinanza

A Ostia, la stagione balneare avrà inizio il 10 maggio. Il sindaco ha firmato l’ordinanza per ufficializzare l’apertura delle spiagge, rispettando la consuetudine di farlo il giorno prima della festa dei lavoratori. Questa decisione permette di definire le date di apertura e chiusura delle attività balneari per la prossima stagione.

La firma è arrivata. Nel rispetto della tradizione, il sindaco ha predisposto l’ordinanza balneare nel giorno che precede la festa dei lavoratori. Quest’anno, la stagione, parte però il 10 maggio e dura fino al 30 settembre. Tuttavia, già dal primo maggio e fino al 30 ottobre, previa.🔗 Leggi su Romatoday.it

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