Il 1 maggio 2026, sulla costa di Porto San Giorgio, è stato segnalato il divieto di balneazione in un tratto di mare. L'ARPAM ha emesso un'ordinanza che interessa questa area, coinvolgendo anche i bagnini presenti sulla spiaggia. La situazione riguarda specificamente una porzione di spiaggia del litorale, dove sono state adottate misure di sicurezza e di controllo in seguito a questa decisione.

Porto Sn Giorgio (Fermo), 1 maggio 2026 – Un tratto di mare del litorale sangiorgese che prima diventa off-limits e poco dopo torna balneabile: cosa sta succedendo lungo la costa di Porto San Giorgio mentre la stagione estiva è ormai alle porte? La risposta parla di un di un sistema che si attiva rapidamente per garantire sicurezza, proprio mentre si definiscono anche gli aspetti organizzativi della nuova stagione. Tutto parte il 29 aprile, quando il Comune emette l’ordinanza n. 51 disponendo il divieto temporaneo di balneazione in un tratto ben preciso di litorale, che si estende dal fosso Rio Valloscura (100 metri a nord e 300 metri a sud) fino alla direttrice di via Polo, passando per via Trento, via Veneto e l’area antistante il fosso Petronilla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stagione al via col divieto di balneazione, tra Arpam e nodo bagnini

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