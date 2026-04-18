Il Comune di Taranto ha annunciato l’assunzione di due nuove figure a tempo determinato part-time all’interno dell’Ufficio di Staff del sindaco, secondo quanto stabilito dalla determina dirigenziale n. 2788 del 16 aprile 2026. La decisione ha suscitato critiche in merito ai costi e alle priorità dell’amministrazione comunale. La procedura rientra nelle disposizioni previste dall’articolo 90 del TUEL.

Tarantini Time Quotidiano Con la determina dirigenziale n. 2788 del 16 aprile 2026, il Comune di Taranto ha disposto l’assunzione di due nuove unità a tempo determinato part-time da inserire nell’Ufficio di Staff del sindaco Piero Bitetti, ai sensi dell’articolo 90 del TUEL. Gli incarichi avranno durata di sei mesi, con possibilità di proroga. La spesa complessiva prevista ammonta a 25.105,60 euro, suddivisa tra compenso lordo, oneri e IRAP. Sulla decisione interviene Francesco Battista, esponente di Futuro Nazionale Taranto, che contesta l’ulteriore ampliamento dello staff del primo cittadino in un contesto che, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione, sarebbe caratterizzato da risorse limitate per interventi e servizi pubblici.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, nuove assunzioni nello staff del sindaco: polemica sui costi e sulle priorità

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