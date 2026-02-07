Stadio Maradona lavori senza stop alle partite | il progetto per Euro 2032

Il Comune di Napoli e la FIGC si sono incontrati a Palazzo San Giacomo per discutere dei lavori di riqualificazione dello Stadio Maradona. Le operazioni continuano senza sosta, anche durante le partite, in vista degli Europei di calcio del 2032. Nessuna pausa, niente rallentamenti: l’obiettivo è consegnare un impianto pronto tra pochi anni.

Incontro a Palazzo San Giacomo tra il Comune di Napoli e la FIGC per aggiornare sul progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona in vista di Europei di calcio 2032. I lavori saranno compatibili con lo svolgimento delle gare. Proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona senza la necessità di sospendere le partite. È quanto emerso dall’incontro tenutosi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo tra il Comune di Napoli e i delegati della FIGC, convocato per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto in vista di Euro 2032. A illustrare l’aggiornamento è stato l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, che ha presentato le soluzioni tecniche previste per garantire la continuità dell’attività sportiva durante le fasi di intervento. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il Comune di Napoli ha dato il via libera ai lavori di rinnovamento dello stadio Maradona.

Il Comune di Napoli ha presentato il progetto di restyling dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro.

