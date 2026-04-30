Tram T2 | il Tar sblocca il progetto a luglio partono i cantieri

Il Tribunale amministrativo di Brescia ha dato il via libera al progetto del Tram T2, che ha un valore di circa 327 milioni di euro. I lavori sui tratti di via Orzinuovi e nell’area Fiera sono previsti per la fine di giugno o l’inizio di luglio. La decisione permette di avviare le operazioni di costruzione previste dal piano.

? Cosa sapere Il Tar di Brescia sblocca il progetto Tram T2 da 326,9 milioni di euro.. I cantieri su via Orzinuovi e area Fiera inizieranno tra fine giugno e luglio.. A luglio, i primi cantieri per la linea tranviaria T2 Fiera–Pendolina trasformeranno via Orzinuovi e l’area della Fiera in un grande cantiere operativo dopo che il Tar di Brescia ha respinto il ricorso della ditta Vezzola. La decisione del tribunale amministrativo, giunta lo scorso 21 aprile, mette fine a mesi di incertezza legale che pesavano sul progetto da 326,9 milioni di euro. La sentenza ha confermato la validità dell’aggiudicazione dell’appalto al raggruppamento guidato da Manelli Impresa e CMC, insieme ai partner Hitachi Rail e Alstom.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tram T2: il Tar sblocca il progetto, a luglio partono i cantieri Notizie correlate Leggi anche: Palermo, partono i cantieri per il tram: cambiano i flussi stradali Leggi anche: Il tram ai blocchi di partenza: da luglio i primi cantieri