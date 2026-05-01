stadi mondiali 2026 a che altitudine si gioca e le temperature

I Mondiali 2026 si svolgeranno in sedici stadi distribuiti tra tre stati diversi, con partite che si terranno in aree a diverse altitudini. Le temperature variano in base alle località e alle stagioni, influenzando le condizioni di gioco. Le città coinvolte si trovano a distanze considerevoli, con Vancouver in Canada a nord e Città del Messico a sud, separate da circa 4.000 chilometri. I fusi orari tra le sedi vanno da -6 a -9 ore rispetto all’Italia.

I Mondiali 2026 si giocheranno in sedici stadi, in tre stati diversi e spalmati su fusi orari diverse, tra -6 e -9 ore rispetto all’Italia, con una distanza tra la città più a nord, Vancouver, in Canada, e quella più a sud, Città del Messico, di circa 4.000 km. Le condizioni di gioco dunque potrebbero. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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