Domani si disputano gli ultimi playoff per i Mondiali 2026, con dodici nazionali che si sfideranno tra Europa e Messico. Sei posti da assegnare e molte squadre in corsa per ottenere l'accesso alla fase finale. Tra le nazionali in campo c’è anche l’Italia, che punta a conquistare il pass in Bosnia. L’evento rappresenta l’ultima occasione per qualificarsi alla competizione.

Suona l’ultima campanella per i Mondiali. Domani, fra Europa e Messico, dodici nazionali si contendono gli ultimi sei "biglietti" disponibili. Italia attesa dalla sfida in Bosnia L’Italia, dopo aver saltato Russia 2018 e Qatar 2022, è attesa a Zenica dalla Bosnia di Edin Dzeko, in un confronto che sulla carta dovrebbe essere favorevole agli azzurri: ma i play-off insegnano che niente è scontato. Lo sa bene la Turchia, impegnata a Pristina contro un Kosovo che è stato già capace di vincere in Slovacchia e a un passo da quello che sarebbe un traguardo storico. Vincenzo Montella punta a raggiungere Fabio Cannavaro e Carlo Ancelotti, gli altri... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mondiali 2026, playoff: domani si assegnano gli ultimi sei pass. L'Italia si gioca tutto in Bosnia

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