Mondiali 2026 l' Italia di Gattuso sfida la Bosnia e si gioca tutto nel catino di Zenica LE PROBABILI FORMAZIONI

Gennaro Gattuso ha annunciato la rosa dell’Italia per la partita contro la Bosnia Erzegovina, in programma questa sera a Zenica. La partita è valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e si svolge nel campo bosniaco, con i giocatori italiani pronti a scendere in campo per ottenere un risultato utile. La formazione azzurra si prepara a disputare l'incontro in un contesto decisivo per il percorso di qualificazione.

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Bosnia Erzegovina, a Zenica, gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. In tribuna andranno Gianluca Scamacca, che comunque ieri era presente nell’ultimo allenamento a Coverciano, Giorgio Scalvini, Elia Caprile, Nicolò Cambiaghi e Diego Coppola. Sugli spalti del "Bilino Polje" ci saranno anche Giovanni Di Lorenzo e Guglielmo Vicario, che hanno chiesto di seguire la squadra nonostante siano entrambi non convocabili per infortunio. Questa la lista dei convocati per la Bosnia. Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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