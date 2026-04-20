Il CNEL ha annunciato nuove misure per rafforzare i contratti collettivi nazionali di lavoro, in particolare quelli firmati dai sindacati più rappresentativi. Il presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha spiegato che si intende rendere più vincolanti i contratti stipulati dai principali rappresentanti dei lavoratori. La proposta arriva in un momento di discussione sul lavoro povero e prima del decreto annunciato per il Primo Maggio.

Roma, 20 aprile 2026 - Nel pieno del confronto sul lavoro povero e alla vigilia del decreto del Primo Maggio, il CNEL prova a mettere ordine nella materia più intricata e più politica di tutte: la giungla dei contratti collettivi. La Commissione dell’Informazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha approvato all’unanimità la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi, completando il percorso sperimentale avviato l’11 aprile 2025. Il risultato, nelle intenzioni del CNEL, è una banca dati molto più leggibile e selettiva, costruita per settori Ateco e corredata da schede standardizzate sui contenuti normativi e retributivi effettivamente applicati nelle imprese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Contratti, il CNEL stringe sui “pirata”: Brunetta alza il peso dei CCNL leader

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