In Veneto, si contano oltre 700 contratti pirata che causano un danno economico di circa 1,5 miliardi di euro ogni anno. Questi contratti illegali portano a tagli salariali fino al 40%, influendo sul mercato del lavoro regionale. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno monitorando i casi di irregolarità e cercando di contrastare questa pratica.

? Cosa sapere Oltre 700 contratti pirata in Veneto drenano 1,5 miliardi di euro ogni anno.. I tagli salariali fino al 40% colpiscono il mercato del lavoro regionale.. Oltre 700 contratti pirata stanno drenando 1,5 miliardi di euro ogni anno dall’economia nazionale, colpendo duramente la competitività delle imprese venete e i diritti dei lavoratori attraverso tagli salariali che raggiungono il 40% rispetto ai livelli standard. Il del lavoro nel Veneto sta affrontando una sfida silenziosa ma devastante, che si consuma tra le officine e le botteghe dove la dignità del mestiere rischia di essere svenduta per abbattere i costi. Mentre il 96% dei...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, l’allarme dei contratti pirata: -40% di stipendi e danni enormi

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