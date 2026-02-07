Netflix ha annunciato ufficialmente che sta lavorando al sequel di Under Paris, il film con gli squali ambientato sotto la Senna. Dopo il successo del primo capitolo, che ha conquistato il pubblico nel 2024, la produzione passa ora nelle mani di Alexandre Aja. La pellicola tornerà a portare sullo schermo le tensioni e le minacce sottomarine, aspettando di vedere se riuscirà a replicare il successo originario.

Netflix ha dato il via libera alla produzione del sequel di Under Paris ( Sotto la Senna ), lo shark movie francese che nel 2024 è diventato un piccolo fenomeno globale, posizionandosi tra i film più visti di sempre sulla piattaforma. La grande novità di questo secondo capitolo riguarda la regia: al posto di Xavier Gens subentrerà Alexandre Aja, una vera autorità nel cinema di genere e nelle “creature feature”. La notizia è stata confermata dal the Hollywood Reporter. Il regista francese ha già firmato successi come il cruento Piranha 3D e l’apprezzatissimo Crawl – Intrappolati, dimostrando una capacità unica nel mescolare tensione e divertimento spregiudicato, specie se si tratta di creature marine. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Under Paris 2 | Gli squali di Netflix tornano a colpire, la regia passa a Alexandre Aja

Approfondimenti su Under Paris

