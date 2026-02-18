Iniziano le riprese de La valanga | la tragedia di Rigopiano diventerà un film su Netflix

Le riprese di “La valanga” sono partite, portando sul set la memoria della tragedia di Rigopiano, causata dalla slavina che nel 2017 travolse il resort. La regista Elisa Amoruso ha scelto un cast di attori noti, tra cui Andrea Lattanzi e Maria Chiara Giannetta, per ricostruire quei momenti drammatici. Il film, scritto da Leonardo Fasoli, sarà disponibile solo su Netflix. Le scene sono state girate tra le montagne abruzzesi, dove si è svolto l’incidente, e promettono di portare in scena un episodio che ha scosso l’Italia.

Sono iniziate le riprese de ‘La Valanga’, il film che racconta la tragedia di Rigopiano. Sarà diretto da Elisa Amoruso, con Andrea Lattanzi, Maria Chiara Giannetta, Edoardo Pesce, Barbara Chichiarelli, la pellicola scritta da Leonardo Fasoli e prodotto da Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt per Camfilm, è in arrivo prossimamente solo su Netflix. È ambientato il 18 Gennaio 2017, in un elegante albergo di montagna, che diventa il teatro di una tragedia inattesa. Una valanga travolge l’hotel Rigopiano, nel cuore dell’Abruzzo, intrappolando 40 persone, tra ospiti e personale, sotto tonnellate di neve. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Iniziano le riprese de “La valanga”: la tragedia di Rigopiano diventerà un film su Netflix Netflix annuncia il primo ciak del film su Rigopiano: iniziate le riprese della tragedia intitolata “La valanga”Netflix ha dato il via alle riprese del film “La valanga”, che ricostruisce la drammatica slavina di Rigopiano del 18 gennaio 2017. Leggi anche: La valanga: arriva su Netflix un film sulla tragedia di Rigopiano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mario Martone inizia le riprese del suo nuovo film; Mario Martone inizia le riprese di Scherzetto con Toni Servillo: trama, cast e uscita del film nel 2026; Mel Gibson a Matera, al via le riprese di The Resurrection: la Città dei Sassi torna a essere la Gerusalemme del Sud. Il film nelle sale a Pasqua 2027; Severance 3, le riprese sono previste per la prossima estate (e la quarta stagione è già nei piani). La Valanga: al via il film Netflix che rievoca il dramma di RigopianoIniziano le riprese de La Valanga, il nuovo film Netflix sulla tragedia di Rigopiano. Nel cast Giannetta e Pesce. Scopri i dettagli sulla pellicola che rievoca il dramma del 2017. 2anews.it Al via le riprese de Il mio nemico immaginarioRoma, 18 febbraio – Sono iniziate questa settimana nel Lazio le riprese de Il mio nemico immaginario, film che segna il debutto ... msn.com Febbraio 1991. I Queen iniziano le riprese di “I’m Going Slightly Mad” ai Limehouse Studios di Londra, dal 13 al 15 febbraio. Il video, diretto da Rudi Dolezal e Hannes Rossacher per DoRo Productions, diventerà uno dei capitoli più surreali e toccanti della lor facebook