Nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo, nella notte scorsa due uomini di nazionalità indiana sono stati trovati morti a seguito di colpi di pistola. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto. Non sono stati resi noti dettagli sul movente né sul numero di persone coinvolte.

Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Secondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, gli aggressori sarebbero arrivati su un’auto e avrebbero aperto il fuoco. Le vittime si trovavano all’esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera dal quale erano uscite poco prima. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Agguato nel Bergamasco, due indiani uccisi a colpi di pistola

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