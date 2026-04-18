Agguato nella notte | due uomini uccisi con colpi di pistola nel Bergamasco

Nella notte, nel comune di Covo in provincia di Bergamo, due uomini di nazionalità indiana sono stati colpiti con armi da fuoco. I corpi sono stati rinvenuti sul luogo dell'agguato e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell'episodio e individuare i responsabili.

AGI - Duplice omicidio a Bergamo. Due persone di nazionalità indiana sono state uccise a colpi d'arma da fuoco a Covo, comune del Bergamasco. Le vittime dell' agguato sono state aggredite mentre si trovavano nella zona industriale del paese. Sul duplice omicidio indagano i Carabinieri. .🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Agguato nella notte: due uomini uccisi con colpi di pistola nel Bergamasco Notizie correlate Agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistola nel BergamascoDue uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Agguato nella Bergamasca: due uomini uccisi a colpi di pistolaDue uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agguato nella notte, gambizzato un uomo: corsa in ospedale; Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fuga; Acerra, spari nella notte: gambizzati due giovani in un raid in pieno centro; Omicidio nella notte a Induno: ucciso un trentenne. Agguato nella notte: due uomini uccisi a colpi di pistolaGli aggressori sarebbero arrivati su un'auto e avrebbero aperto il fuoco. Le vittime si trovavano all'esterno del capannone adibito a luogo di preghiera dal quale erano uscite poco prima. L'agguato è ... rainews.it Agguato nella notte nel bergamasco, due uomini uccisi a colpi di pistolaSecondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, gli aggressori sarebbero arrivati su un'auto e avrebbero aperto il fuoco ... tg24.sky.it #MugnanoCalvizzano- 30enne incensurato gambizzato: agguato in strada da due uomini in moto Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV facebook