Agguato nella notte | due uomini uccisi con colpi di pistola nel Bergamasco

Da agi.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, nel comune di Covo in provincia di Bergamo, due uomini di nazionalità indiana sono stati colpiti con armi da fuoco. I corpi sono stati rinvenuti sul luogo dell'agguato e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell'episodio e individuare i responsabili.

AGI -  Duplice omicidio a Bergamo. Due persone di nazionalità indiana sono state uccise a colpi d'arma da fuoco a Covo, comune del Bergamasco. Le vittime dell' agguato sono state aggredite mentre si trovavano nella zona industriale del paese. Sul duplice omicidio indagano i Carabinieri. .🔗 Leggi su Agi.it

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