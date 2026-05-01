Il “Giardino di Laura” è stato inaugurato dal Comune di Ponsacco il 1 maggio 2026. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure previste, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione e di alcuni cittadini. Il nuovo spazio verde si trova in una zona centrale della città ed è stato realizzato su un’area precedentemente inutilizzata. Il progetto include piante, panchine e una targa commemorativa.

Ponsacco (Pisa), 1 maggio 2026 – Il “ Giardino di Laura ” è stato Inaugurato dal Comune di Ponsacco nelle vicinanze di via San Piero e Casato, in uno spazio dove i bambini e i ragazzi potranno ritrovarsi e giocare grazie alla generosità della famiglia di Laura Frangioni, la donna di 53 anni, morta lo scorso anno a causa di una malattia contro la quale ha combattuto per anni. La famiglia ha deciso di devolvere i soldi raccolti tramite una sottoscrizione pubblica attivata per l’acquisto di un farmaco costosissimo. Purtroppo Laura si è spenta prima che quei soldi potessero darle un aiuto e così è stato deciso dai suoi cari di ricordarla con uno...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spunta il Giardino di Laura: “Continuerà a vivere anche nel nostro ricordo”

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