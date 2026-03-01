Nel quartiere è stata posta una targa in memoria di Terry, accompagnata da primule vicino a un pero che tra qualche settimana farà sbocciare fiori bianchi. La pianta, simbolo di rinascita, si trova accanto alla targa dedicata a lei, che recita “La tua luce continuerà a brillare”. La scena rappresenta un omaggio visibile a chi ha conosciuto e amato Terry.

Un pero prossimo a far sbocciare, quando sarà primavera, "fiori bianchi che rappresentano tutte le persone che l’hanno conosciuta e amata", e ora una targa in sua memoria, circondata da primule. Così le figlie, i nipoti e con loro amici, parenti, persone che abitano nel quartiere e il Municipio 5 hanno voluto ricordare Teresa - Terry com’era affettuosamente chiamata da tutti - Meneghetti la donna uccisa a 82 anni il 14 maggio dell’anno scorso nella sua casa di via Verro 46, zona Vigentino, periferia sud. La cerimonia si è svolta ieri non a caso: giovedì 26 febbraio Teresa avrebbe infatti compiuto 83 anni. "Abbiamo scelto di ricordare in questo modo un compleanno al quale purtroppo la nostra mamma, nonna, zia e amica non è mai arrivata – queste le parole della figlia, Silvia Bindella – per onorarne la memoria e per chiedere giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terry, il ricordo nel suo quartiere. La targa, il pero e le primule: "La tua luce continuerà a brillare"

Leggi anche: L’addio a Valentino dell’allievo Pierpaolo Piccioli, le lezioni e il ricordo privatissimo: «Accetto la tua assenza, non la tua morte: cosa mi hai insegnato»

Isla Fisher ricorda Sophie Kinsella: «Il mio cuore è spezzato e, anche se non ci incontreremo più, la tua luce e la tua magia vivono nei tuoi incredibili personaggi»I fan di tutto il mondo nelle scorse ore hanno omaggiato Sophie Kinsella, scomparsa prematuramente il 10 dicembre 2025 a causa di un glioblastoma...

Tutto quello che riguarda Terry.

Discussioni sull' argomento Terry, il ricordo nel suo quartiere. La targa, il pero e le primule: La tua luce continuerà a brillare; Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti, la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via Verro da un ragazzo di 15 anni; Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via Verro.

Dal 10 marzo torna la magia su Italia 2 È un po' magia per Terry e Maggie andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7.00 del mattino con ben 3 episodi al giorno La serie prenderà il posto di Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare che giungerà facebook