Spray al peperoncino dentro la scuola | L’alunna sta bene

Un episodio di tensione si è verificato questa mattina in una scuola di Zola Predosa, vicino a Bologna. Un’alunna ha spruzzato spray al peperoncino nei bagni, creando momenti di panico tra studenti e insegnanti. Fortunatamente, la studentessa sta bene e non ci sono state ferite gravi. La scuola ha subito attivato le procedure di sicurezza e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un episodio di allarme e precauzione si è verificato oggi, 11 febbraio 2026, presso un istituto scolastico di Zola Predosa, in provincia di Bologna, a seguito dell’uso di spray al peperoncino all’interno dei bagni. L’intervento tempestivo della dirigente scolastica, Giovanna Providenti, e delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione senza che nessuna studentessa riportasse intossicazioni, nonostante il comprensibile spavento e l’evacuazione parziale dell’edificio. La giornata scolastica è stata interrotta da un insolito odore proveniente dai bagni del plesso. Due studenti hanno immediatamente segnalato la presenza di uno strano effluvio, insospettendo la presenza di qualcosa di anomalo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Zola Predosa Spruzza in bagno lo spray al peperoncino, panico a scuola Spray al peperoncino, scuola evacuata a Milano: è la seconda volta in due giorni. Cinque intossicati Venerdì 12 dicembre, la scuola superiore Cardano di Milano è stata evacuata nuovamente a causa di uno spray al peperoncino, già utilizzato nei giorni precedenti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Anna Pepe registra la sua voce nel Coccolotto di una piccola fan Ultime notizie su Zola Predosa Argomenti discussi: Spray al peperoncino dentro la scuola: L’alunna sta bene; Spray urticante in bagno, alunna intossicata; Torino, spray al peperoncino e fuga sul monopattino: 39enne derubato dello smartwatch; Reggio Emilia: giovanissimo in stazione con lo spray al peperoncino. Spray al peperoncino dentro la scuola: L’alunna sta beneLa preside: Non è intossicata. Rieducheremo chi ha sbagliato. msn.com Spray al peperoncino in discoteca, la testimonianza: «Lo hanno spruzzato nei bagni, la gola bruciava. Un incubo»PORDENONE - Torna l'allarme spray al peperoncino in discoteca. È la testimonianza di una ragazza rilasciata ai microfoni di Tv12 che racconta una nottata di panico, vissuta nella ... ilgazzettino.it Spray al peperoncino sul bus delle medie. È successo ieri a Bomporto, su un mezzo di linea di Seta operato da Saca: per fortuna nessuna grave conseguenza, ma il gesto – su cui ora verranno effettuati accertamenti – avrebbe potuto avere conseguenze più p - facebook.com facebook Torino, aggredito in strada con lo spray al peperoncino per sottrargli uno smartwatch x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.