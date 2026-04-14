Al pub ubriaco e con una bomboletta di spray al peperoncino non omologata denunciato

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato trovato in un pub con una bomboletta di spray al peperoncino non omologata. Secondo quanto riferito, l’uomo era visibilmente ubriaco al momento del controllo e portava con sé l’oggetto vietato. La polizia ha proceduto al sequestro e alla denuncia per detenzione di armi o oggetti atti a offendere.

Denunciato perché al pub con una bomboletta di spray al peperoncino non omologata. Protagonista della vicenda un 44enne italiano, denunciato dalla polizia per detenzione di armi od oggetti atti a offendere.Intorno alle 2 di martedì 14 aprile 2026 un equipaggio del commissariato Cornigliano.🔗 Leggi su Genovatoday.it Spray al Peperoncino per Autodifesa: Quali Scegliere Caratteristiche, Uso e Modelli a Confronto Leggi anche: "In giro con una lunga catena di ferro e una bomboletta spray urticante": denunciato Firenze: spray al peperoncino in discoteca poi sparisce una collana. Denunciato per rapinaFIRENZE – Caos nella notte fra il 14 e il 15 marzo 2026 alla discoteca Tenax di Firenze dove poco prima delle 2 e’ intervenuta la polizia.