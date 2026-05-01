Un autista di un autobus di Autoguidovie è stato aggredito e picchiato a Marcignago, in provincia di Pavia. La polizia ha riferito che l’episodio è avvenuto dopo che un monopattino, posizionato in modo da ostacolare il passaggio o la fermata, ha scatenato la lite. L’autista è stato trasportato in ospedale, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni.

MARCIGNAGO (Pavia) Un monopattino che rendeva difficile il passaggio oppure ostruiva la fermata. Tanto è bastato per mandare all’ospedale l’autista di un bus di Autoguidovie in via Umberto I. Poco prima delle 18,30 il guidatore di un mezzo ha avuto una discussione con una persona in monopattino per motivi legati alla viabilità. Sono bastate poche parole per far saltare la mosca al naso dell’uomo che si stava spostando con il monopattino, il quale è salito sull’autobus e ha sferrato un cazzotto in pieno volto all’autista di 26 anni. Carabinieri e sanitari del 118 hanno soccorso il guidatore e lo hanno portato al San Matteo. Dell’aggressore, invece, in un baleno non c’era più traccia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Sposta il monopattino". Autista del bus picchiato

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