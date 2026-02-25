Autista bus chiede il biglietto a uno studente | aggredito e picchiato a colpi di smartphone

Chiede il biglietto a uno studente e viene aggredito brutalmente. È accaduto oggi pomeriggio, mercoledì 25 febbraio, su un autobus della linea Aversa-Mondragone di Air Campania, società partecipata della mobilità della Regione. L’autista è stato colpito ripetutamente alla testa con lo smartphone del ragazzo, riportando due profonde lacerazioni al capo e perdendo molto sangue. Il conducente ha avuto la prontezza di fermare il mezzo, evitando conseguenze ancora più gravi per i passeggeri a bordo. Dopo l’aggressione, il lavoratore è stato soccorso dagli altri passeggeri e successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pineta Grande. I medici gli hanno applicato cinque punti di sutura per chiudere le ferite alla testa. A denunciare l’accaduto è il sindacato di base Usb Lavoro Privato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

