Autista picchiato per il biglietto del bus minorenne si presenta in caserma e viene denunciato

Un minorenne ha picchiato un autista di un bus dell’Air Campania dopo essere stato invitato a pagare il biglietto. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì sulla linea Mondragone-Aversa. Il ragazzino, dopo l’aggressione, si è presentato in caserma e è stato denunciato. La polizia ha identificato e fermato il giovane in seguito alle indagini.

