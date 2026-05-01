Sport e solidarietà | la tramontana non ha fermato l' edizione 2026 della biciclettata

SAN PIETRO VERNOTICO - Non solo sport ma anche salute, solidarietà e collaborazione. Il forte vento di tramontana che dalla serata di giovedì 30 aprile soffia sul territorio brindisino non ha fermato gli appassionati della due ruote ma soprattutto della “Biciclettata del primo maggio”, un.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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