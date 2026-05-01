Spoltore | bilancio solido con 6,3 milioni di euro di risultato

Il Comune di Spoltore ha chiuso il bilancio con un risultato positivo di 6,36 milioni di euro, senza debiti e con un avanzo di un milione di euro. Questa situazione permette di pianificare nuovi investimenti per il territorio. La gestione finanziaria ha portato a un risultato che evidenzia una situazione economica stabile e in crescita. Il risultato è stato comunicato attraverso i documenti ufficiali del Comune.

? Cosa sapere Il Comune di Spoltore chiude il bilancio con un risultato di 6,36 milioni di euro.. L'assenza di debiti e l'avanzo di 1 milione finanzieranno nuovi investimenti territoriali.. Il bilancio del Comune di Spoltore ha chiuso la sessione amministrativa giovedì 30 aprile con un risultato di amministrazione che tocca i 6 milioni 368 mila euro. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, l’assessore al Bilancio Francesca Sborgia ha presentato i dati definitivi che delineano una gestione finanziaria caratterizzata da una forte stabilità e dal rispetto dei parametri nazionali. L’analisi dei documenti contabili rivela una situazione estremamente equilibrata per l’ente locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spoltore: bilancio solido con 6,3 milioni di euro di risultato Notizie correlate Leggi anche: La salute delle casse comunali di Viterbo: "Recuperati 2 milioni di euro dai morosi, bilancio solido e positivo" Il Comune di Spoltore approva il rendiconto, risultato di amministrazione a oltre 6 milioni di euroIn consiglio comunale, giovedì 30 aprile, è stato approvato il rendiconto del Comune di Spoltore.