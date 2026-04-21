La salute delle casse comunali di Viterbo | Recuperati 2 milioni di euro dai morosi bilancio solido e positivo

Durante l'ultimo anno, il bilancio comunale di Viterbo si è dimostrato stabile, grazie anche al recupero di 2 milioni di euro da parte di cittadini morosi. Il rapporto evidenzia un risultato positivo, con azioni politiche che hanno contribuito a rafforzare le finanze dell'ente. Questi dati riflettono l'andamento finanziario e le strategie adottate per mantenere un equilibrio economico solido.

“Il resoconto di un anno di vita dell'ente. Azioni politiche che hanno un impatto sulla vita di tutti i cittadini”. Parte così la relazione dell'assessora al Bilancio, Elena Angiani, che in seconda commissione, convocata per discutere i numeri dell'ultimo esercizio, ha presentato lo stato di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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