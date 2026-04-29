Il Concertone del Primo Maggio 2026 si appresta a iniziare con la conferma dei presentatori. Sono stati annunciati Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama come conduttori dell’evento, che si terrà in questa edizione con un cast di artisti già svelato. La scelta dei conduttori completa il quadro degli elementi necessari per la manifestazione, pronta a partire in modo ufficiale.

Svelato il cast degli artisti che saliranno sul palco, mancava soltanto l’ultimo tassello per dare ufficialmente il via al Concerto del Primo Maggio 2026: i nomi dei conduttori. Saranno l’attore Pierpaolo Spollon e le cantanti Arisa e BigMama. Una conduzione del tutto inedita. Per Arisa e Pierpaolo Spollon si tratta della prima volta alla guida dell’evento. Per BigMama è invece una riconferma: l’artista di Avellino torna come presentatrice per il terzo anno consecutivo, dopo aver condotto le edizioni del 2024 e del 2025 insieme ad Ermal Meta e Noemi. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL, andrà in scena venerdì 1° maggio in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia a partire dalle ore 13 fino a mezzanotte inoltrata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama conducono il Concertone 2026

CONCERTO 1 MAGGIO TRA IPOTESI TRASLOCO #RAI1 E TEST CON #ARISA & SPOLLON

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