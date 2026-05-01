Pierpaolo Spollon chi è il conduttore del Concertone del Primo Maggio a Roma

Pierpaolo Spollon è uno dei conduttori del Concertone del Primo Maggio, che si svolge oggi in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. La manifestazione vede la partecipazione di diversi artisti e si svolge nel centro della capitale. L’evento è trasmesso in diretta e coinvolge un pubblico numeroso sia presente in piazza che da casa. Spollon è noto per il suo ruolo in produzioni televisive italiane.

(Adnkronos) – Pierpaolo Spollon è uno dei conduttori del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Al suo fianco ci saranno due artiste italiane, Arisa e BigMama. Questa è per l'attore, star di DOC, la prima volta sul palco del Concertone. Classe 1989, Pierpaolo Spollon è un attore celebre per i suoi ruoli in serie di successo come Blanca e ‘Doc – Nelle tue mani’. Il suo percorso nel mondo del cinema e di quello televisivo comincia nel 2009 con la miniserie serie ‘Nel nome del male’. Dopo alcune piccole esperienze, da Padova si trasferisce a Roma e comincia a studiare recitazione che gli consente di fare le sue prime comparse.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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