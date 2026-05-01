Spider-Man | No Way Home | tutto sul film in onda su Italia 1

Spider-Man: No Way Home: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 1 maggio 2026, su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda Spider-Man: No Way Home, film della trilogia di Spider-Man con protagonista Tom Holland, arrivato nelle sale cinematografiche a dicembre 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Partiamo dalla trama di Spider-Man: No Way Home, che si riallaccia al finale del secondo film Far From Home. L’identità di Peter Parker è stata svelata e tutto il mondo conosce chi è l’uomo dietro la maschera da ragno. Per questo Peter cerca l’aiuto di Doctor Strange e gli chiede di scagliare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti la sua vera identità.🔗 Leggi su Tpi.it

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