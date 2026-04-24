Spider-Man – Far from Home | tutto quello che c’è da sapere sul film

Spider-Man – Far from Home: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man – Far from Home, film del 2019 diretto da Jon Watts. Nel cast, oltre a Tom Holland nel ruolo di Peter Parker Spider-Man, anche Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Otto mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Peter Parker ha ricominciato la scuola, e svela all’amico Ned di essere innamorato della sua compagna di classe MJ, e che ha intenzione, sfruttando la gita in Europa, di dichiararle il suo amore.🔗 Leggi su Tpi.it

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Trailer Ufficiale (HD)

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