Questa sera su Italia 1 va in onda il film di Spider-Man. La trasmissione è prevista per le ore 21:00 e include la presentazione della trama, il cast e le modalità di visione in streaming del film. La programmazione si concentra sull’episodio principale, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi. L’evento televisivo rappresenta una delle principali proposte di intrattenimento della sera.

Spider-Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 17 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man, film del 2002 diretto da Sam Raimi e basato sul personaggio dell’Uomo Ragno, creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1962, come personaggio principale dell’omonimo fumetto edito dalla Marvel Comics, in seguito anche protagonista di tante produzioni d’animazione per il piccolo schermo e della serie televisiva live action The Amazing Spider-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. New York, 2001. Durante una gita scolastica, lo studente liceale Peter Parker visita un laboratorio di genetica della Columbia University con il suo amico Harry Osborn e la sua vicina Mary Jane Watson. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Articoli correlati

The King’s Man – Le origini: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The King’s Man – Le origini, film del 2021 diretto da Matthew Vaughn.

Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Memory, film del 2022 diretto da Martin Campbell.

La Teoria Dei 2 Cervi In 99 Notti Nella Foresta ...

Una raccolta di contenuti su Spider Man tutto quello che c'è da...

Temi più discussi: 17 anni fa Sony annunciava Spider-Man 4 di Raimi, ecco trama e immagini del film mai realizzato; Spider-Man: Brand New Day avrà una finestra cinematografica di 60 giorni; Spider-Man e comunicazione infocratica: il primo film dell'era dei social e dei dati; Spider-Man: Brand New Day, potrebbe essere trapelato il finale del film!.

Spider-Man: Brand New Day, il trailer debutta domani, l'annuncio di Tom Holland: Faremo qualcosa di mai visto primaTom Holland ha annunciato sui social che domani, mercoledì 18 marzo 2026, debutterà ufficialmente il trailer di Spider-Man: Brand New Day e che i fan di tutto il mondo saranno fondamentali per il lanc ... msn.com

Spider-Man: Brand New Day, il primo teaser! Ecco quando uscirà il trailerTom Holland, Marvel e Sony hanno pubblicato un primo (breve) teaser di Spider-Man: Brand New Day, annunciando l'uscita del trailer. cinema.everyeye.it

Il trailer uscirà in streaming mercoledì", ha annunciato Tom Holland sui suoi social, confermando l’arrivo del primo video ufficiale di Spider-Man: Brand New Day per domani, grazie a Sony e Marvel Studios. Questa volta però c’è una novità: il lancio sarà davve - facebook.com facebook

A new clip from the ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ trailer has been released. x.com