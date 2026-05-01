Spiaggia ai giovani Puliranno l’area Sottomonte

Giovedì 7 maggio, gli studenti dell’Istituto Agrario Cecchi si occuperanno di pulire l’area floristica di Sottomonte Ardizio, dalle 9 alle 12,30. L’iniziativa coinvolgerà i giovani nella cura di uno spazio pubblico vicino alla spiaggia, con l’obiettivo di mantenere l’area pulita e valorizzarla. La giornata prevede la partecipazione degli studenti, che si occuperanno di raccogliere i rifiuti presenti nell’area.

La spiaggia ai giovani. Giovedì 7 maggio sarà una giornata vissuta in modo speciale dagli studenti dell’Agrario Cecchi i quali puliranno, dalle 9 alle 12,30 l’area floristica di Sottomonte Ardizio. Nell’area istituita grazie ad una legge regionale presentata nel 2017 da Andrea Biancani, allora consigliere regionale e oggi sindaco, i giovani faranno una lezione teorica prima con gli operatori di Marche Multiservizi e poi con un botanico. Gli operatori di Mms guideranno gli studenti nel selezionare i rifiuti depositati nella sabbia secondo le buone prassi della raccolta differenziata, mentre il botanico del Centro educazione ambientale della Provincia, approfondirà la flora della duna, aiutando i ragazzi a riconoscere piante autoctone e invasive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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