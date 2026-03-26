Parco del Sole via ai lavori | nasce un’area polivalente per giovani e famiglie

Nel quartiere di Cerasolo sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco del Sole, un’area polivalente destinata a giovani e famiglie. Dopo aver completato la piazza dedicata a un magistrato, con l’installazione di una struttura metallica ombreggiante, sono ora in corso gli interventi per realizzare le nuove strutture e gli spazi ricreativi all’interno del parco. I lavori sono in fase avanzata e prevedono diverse fasi di intervento.

Proseguono gli interventi di riqualificazione nella frazione di Cerasolo. Dopo la realizzazione della nuova piazza dedicata al magistrato Paolo Borsellino – arricchita da una struttura metallica ombreggiante a protezione delle panchine nelle giornate più calde - sono iniziati i lavori per la nuova area polivalente al Parco del Sole, nell’area precedentemente adibita al pattinaggio. Si tratta di un intervento che restituisce valore al parco pubblico, trasformandolo in un luogo moderno e accogliente dedicato al gioco, allo sport e alla socialità, con una particolare attenzione ai giovani. Il progetto si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione della frazione di Cerasolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Parco del Sole, via ai lavori: nasce un’area polivalente per giovani e famiglie Articoli correlati Parco Robinson, via ai lavori per la terza area verdeSono iniziati i lavori per la riqualificazione del Parco Robinson, la storica area verde del quartiere Canazza inaugurata nell’estate del 1971. Via al bando per l’area del Carigiola. Nasce il progetto del Parco fluvialeIl Comune di Cantagallo ha annunciato di voler dare in concessione, per l’ennesima volta, l’area attrezzata "Carigiola", luogo caro ai pratesi che in... Contenuti e approfondimenti su Parco del Sole via ai lavori nasce... Temi più discussi: Parco di Monza: alla Cascina del Sole servono 2 milioni di euro per rinascere; Roma, esplosione a Piana del Sole, una palazzina coinvolta. Due feriti gravi; Video: Ecco il nuovo parco giochi della Casa del Sole di San Silvestro; L'altalena per il Parco Educativo della Casa del Sole. Cerasolo, lavori all'area polivalente del Parco del SoleProseguono gli interventi di riqualificazione nella frazione di Cerasolo. Dopo la realizzazione della nuova piazza dedicata al magistrato Paolo Borsellino, arricchita da una struttura metallica ombreg ... altarimini.it L’odissea inizia in via del Parco. Un altro giorno di code sotto il soleOdissea in via Massarenti. Il traffico non diminuisce il giorno dopo la chiusura del tratto tra via del Parco e via Azzurra. La chiusura sarà fino al 13 luglio. Da quando la corsia ‘nord’ è sbarrata – ... ilrestodelcarlino.it Coriano - Al via i lavori per la nuova area polivalente al Parco del Sole a Cerasolo - facebook.com facebook