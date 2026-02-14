Cimitero delle auto sulla spiaggia | sequestrata area da 2000 metri quadrati

I carabinieri hanno sequestrato un’area di 2000 metri quadrati a Castel Volturno, in località La Piana, perché trovata utilizzata come discarica di auto abbandonate. Durante un controllo, i militari hanno scoperto decine di veicoli smantellati e stipati sulla spiaggia, creando un problema di inquinamento e degrado ambientale.

La scoperta in località La Piana a Castel Volturno. I carabinieri sono risaliti alla discarica grazie alla ricerca di due auto rubate Blitz dei carabinieri a Castel Volturno, in località La Piana, dove i militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno proceduto al sequestro di un'area demaniale di circa 2.000 metri quadrati, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Nel corso dei controlli sono state rinvenute decine di carcasse di autovetture, molte delle quali prive di elementi utili all'immediata identificazione. Tra i rottami, tuttavia, i militari sono riusciti a individuare parti riconducibili a due veicoli oggetto di furto denunciato nelle scorse settimane.