Le spiagge più belle d’Europa | quali sono le due italiane in classifica una sul podio

Due spiagge italiane si sono fatte notare nella classifica delle più belle d’Europa, grazie alla loro bellezza naturale e all'afflusso di visitatori. La scelta deriva dalla crescente popolarità di destinazioni che offrono acque cristalline e spiagge di sabbia dorata. Un turista ha raccontato di aver trascorso ore a rilassarsi e nuotare in uno dei litorali selezionati. La classifica continua a sorprendere chi cerca relax e paesaggi mozzafiato.

Il calendario del 2026 si sta rivelando un alleato prezioso per chiunque senta il bisogno di staccare la spina. Quest'anno, infatti, mette a disposizione una serie di combinazioni strategiche perfette per organizzare i cosiddetti ponti: giornate ideali da dedicare a viaggi brevi, senza allontanarsi troppo, giusto il tempo necessario per ricaricare le energie e riprendere la quotidianità con la grinta necessaria. Visto che queste pause durano poco più di un fine settimana, il consiglio degli esperti è di concentrarsi su destinazioni che non richiedano troppo impegno logistico. I collegamenti europei, d'altronde, sono ormai talmente capillari da permettere di ignorare i voli transoceanici: non c'è alcun bisogno di spingersi fino ai Caraibi o alle Maldive se si cercano sabbia bianca e acque cristalline.