Spezia residenti in rivolta | petizione al Prefetto per Corso Cavour

I residenti di Piazza Brin hanno consegnato una petizione al Prefetto della Spezia, chiedendo interventi sulla sicurezza urbana in Corso Cavour. La richiesta si riferisce ai recenti cambiamenti legati ai nuovi servizi sociali presenti nell’area. La petizione è stata presentata in risposta alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza e alla vivibilità del quartiere.

? Cosa sapere I residenti di Piazza Brin consegnano una petizione al Prefetto Cantadori a Spezia.. L'istanza riguarda la sicurezza urbana in corso Cavour per i nuovi servizi sociali.. Il Prefetto Andrea Cantadori ha presieduto questa mattina la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ricevendo una delegazione di residenti di Piazza Brin e del quartiere Umbertino preoccupati per i nuovi servizi sociali previsti in corso Cavour 304 e 353. L’incontro istituzionale ha la partecipazione di un tavolo tecnico di alto livello, composto dall’assessore comunale alla Sicurezza Giulio Guerri, dal Questore Sebastiano Salvo...🔗 Leggi su Ameve.eu

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